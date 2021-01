live D'Aversa: "Da quando sono qui penso solo al lavoro. Infortuni? Li hanno tutti"

14.55 - Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB, tra pochi minuti in conferenza stampa interverrà il tecnico del Parma Roberto D'Aversa, che ci introdurrà alla sfida di domani sera tra i crociati e la Sampdoria, in programma alle ore 20.45 allo stadio Tardini. Parma ancora in piena emergenza in difesa, dove però riuscirà a recuperare qualche uomo in più rispetto alla sfida della scorsa settimana contro il Sassuolo. Come sempre potrete seguire qui le parole del tecnico crociato, grazie alla nostra diretta scritta in tempo reale.

Prende la parola mister D'Aversa: "Ho ragionato sul fatto di lavorare e non pensare a come poteva essere la situazione prima, quando sono stato chiamato in causa. E' l'unica cosa che ho fatto, valutare il momento e cercare di valutare e lavorare in base all'avversario, considerando le difficoltà come infortuni e assenze. Ci siamo concentrati sul lavoro e nient'altro".

Gli infortuni sono un leitmotiv: perché?

"Se avessi la risposta avremmo la soluzione. Ragioniamo sulla situazione infortunati che non è solo a Parma, è un po' la conseguenza del lockdown. Quando ci sono gli infortuni bisogna ragionare: noi ragioniamo sull'alimentazione, sui campi, e cerchiamo di fare il massimo per evitarli. Posso ragionare da due settimane a questa parte, non mi piace tornare indietro, ho il massimo rispetto per Liverani e il suo staff e ognuno deve ragionare sul proprio campo. Un aspetto che va migliorato è conoscere la storia del giocatore quando lo vai a prendere. La stuazione infortuni è anomala dappertutto".

Che Samp troverete?

"Una squadra ben allenata da un grandissimo allenatore che non devo presentare io. Sono una squadra che gioca principalmente con il 4-4-2 ma che con l'allenatore che hanno sono capaci di giocare a specchio. Lo conosciamo anche per l'anno scorso e sarà una partita molto difficile. Pressano alternato, aggrediscono, dobbiamo essere pronti a sapere che ci verranno addosso. Saranno aggressivi, dobbiamo essere bravi tatticamente e mentalmente per il duello fisico, che sarà molto importante. Per uscire con un risultato positivo dovremo essere bravi".



Manca una settimana alla fine del mercato, qualcuno arriverà?

"Non parlo di mercato alla vigilia, il mio discorso sulla storia dei giocatori era generico. E' normale che alcuni giocatori che hanno avuto infortuni possano averne altri. Dobbiamo intervenire su giocatori pronti, ma ora pensiamo alla partita di domani".

Due gol nel finale con Sassuolo e Lazio, gioventù o che altro?

"Penso che vada considerato anche il gol preso come motivo per migliorare, è un aspetto che va migliorato. Il fatto di non aver ottenuto il risultato pieno dobbiamo impedire che riaccada. Ho letto molti complimenti, ma a me piacciono i risultati. Chi ha giocato bene ha mostrato ottimo valore, ma se siamo qui a recriminare sui risultati dobbiamo migliorare. E' questione di malizia, furbizia, determinazione: la A è difficile, e la conoscenza del campionato va fatta".