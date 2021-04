live DIRETTA BUNDES - 31° Giornata: uragano Haaland, tripletta per Pohjanpalo

vedi letture

Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della trentunesima giornata del della Bundesliga. Seguiremo in diretta le quattro gare delle 15.30.

RISULTATI IN AGGIORNAMENTO

Friburgo-Hoffenheim 0-1 (40' Kramaric)

Mainz-Bayern Monaco 2-0 (3' Burkardt, 37' Quaison)

Union Berlin-Werder Brema 1-0 (51', 54', 68' Pohjanpalo)

Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-1 (12', 68' Haaland)

---

FRIBURGO-HOFFENHEIM 0-1

1' - Partiti!

5' - Primo squillo da parte dell'Hoffenheim con il tiro alto da parte di Kramaric.

25' - Traversa! Grande occasione ancora per gli ospiti con il tiro di Skov che si stampa sul legno.

40' - GOL DELL'HOFFENHEIM! Gli ospiti sbloccano il punteggio, lo fanno a cinque dalla fine del primo tempo con il solito Kramaric.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

55' - Grafe aveva segnato per il Friburgo, il VAR annulla.

60' - Adamyan per l'Hoffenheim sfiora la rete del raddoppio.

70' - Friburgo nuovamente vicino al pareggio con il tentativo di Demirovic.

81' - Rigore per il Friburgo!

MAINZ-BAYERN MONACO 2-0

Segui il live su TuttoMercatoWeb.com!

UNION BERLIN-WERDER BREMA 3-0

1' - Partiti!

12' - Ci ha provato Sargent per il Brema senza però trovare lo specchio della porta.

22' - Prima vera occasione per gli ospiti con Milton Rashica che riesce ad impegnare Luthe in tuffo.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

51' - GOL DELL'UNION! Dopo un primo tempo abbastanza sottotono, l'Union Berlin sblocca il punteggio con l'ex Bayer Leverkusen Pohjanpalo.

54' - GOL DELL'UNION! Incredibile, ancora Pohjanpalo che firma la doppietta nel giro di tre minuti.

68' - GOL DELL'UNION! Insaziabile Pohjanpalo, scatenato l'attaccante finlandese che mette a segno la sua tripletta personale.

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-2

1' - Partiti!

8' - Incredibile occasione divorata dai padroni di casa con Paulo Otavio che calcia fuori da ottima posizione.

12' - GOL DEL BORUSSIA! Il Dortmund alla prima occasione non sbaglia, Haaland approfitta di un retropassaggio sbagliato ed attacca la porta e con il mancino porta in vantaggio i suoi.

26' - Altro brivido per la porta del Wolfsburg, spaccata di Haaland in area di rigore che manda di un soffio a lato.

32' - Prova ad attaccare il Wolfsburg per ristabilire la parità.

43' - Grande contropiede orchestrato da Haaland ma spreca tutto Reus che sbaglia il controllo.

---Intervallo---

46' - Ripartiti!

47' - Subito ad un passo dal pareggio il Wolfsburg, girata di Whegorst in area di rigore e sfera di un soffio alta sopra la traversa.

50' - Prova a scatenarsi Haaland con Castells che gli nega la gioia della doppietta.

58' - Rosso per Bellingham! Dortmund in dieci per il doppio giallo per il giovane talento inglese.

68' - GOL DEL BORUSSIA! Ancora Haaland, doppietta per il norvegese che si fa metà campo in contropiede e poi con il mancino non sbaglia.

74' - Grande conclusione di Baku dalla distanza, pallone di un soffio a lato.