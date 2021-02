live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: bene la Roma, il Milan spreca tutto. United ok

Si torna in campo in Europa League, con l'unico obiettivo di passare il turno.

I RISULTATI DELLE ORE 18.55

Dinamo Kiev - Club Brugge 1-1 (ore 16.00): 62' Buyalskiy (D), 67' Mechele (B)

Braga - Roma 0-2 5' Dzeko (R), 87' Mayoral (M)

Krasnodar - Dinamo Zagabria 2-3: 15', 54' Petkovic (D), 29' Berg (K), 69' Claesson (K), 75' Atiemwen (D)

Olympiacos - PSV 4-2: 9' Bouchalakis (O), 14', 40' Zahavi (P), 37' M'Vila (O), 47' El Arabi (O), 83' Masouras (O)

Real Sociedad - Manchester United 0-4: 27', 57' Bruno Fernandes (M), 65' Rashford (M), 90' James (M)

Slavia Praga - Leicester 0-0

Stella Rossa - Milan 2-2: 42' aut. Pankov (S), 51' rig. Kanga (S), 61' rig. Hernandez (M), 93' Pankov (S)

Wolfsberger - Tottenham 1-4: 13' Son (T), 28' Bale (T), 34' Lucas Moura (T), 55' Liendl (W), 88' Vinicius (T)

Young Boys - Bayer Leverkusen 4-3 3' Fassnacht (Y), 19', 89' Siebatcheu (Y), 44' Meschack (Y), 49', 52' Schick (L), 68' Diaby (L)

BRAGA - ROMA 0-2

KRASNODAR - DINAMO ZAGABRIA 2-3

18.55 - Si parte!

15' - PETKOVIC SBLOCCA IL MATCH!!! Dopo una serie di rimpalli l'attaccante dei croati riesce a trovare il gol del vantaggio!!!

29' - ARRIVA IL PAREGGIO DI BERG!!! Serie di rimpalli in area di rigore, poi alla fine Berg calcia al volo da dentro l'area e non sbaglia!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

54' - ANCORA BRUNO PETKOVIC!!! Errore in uscita di Gorodov, il numero 21 dei croati non sbaglia!!!

69' - PAREGGIO DEL KRASNODAR!!! Berg inventa sulla sinistra, Claesson si inserisce e di prima intenzione conclude a rete!!!

75' - LA DINAMO ZAGABRIA TORNA DI NUOVO IN VANTAGGIO!!! Ivanusec, dopo un'ottima apertura di Petkovic, serve un gran pallone a Atiemwen: tiro imprendibile sul primo palo, i croati tornano avanti!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria fondamentale per la compagine croata, i russi dovranno fare un mezzo miracolo nel match di ritorno per poter conquistare gli ottavi di finale.

OLYMPIACOS - PSV 4-2

18.55 - Si parte!

9' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bouchalakis, alla prima vera occasione, non sbaglia!!! Padroni di casa subito in vantaggio!!!

14' - PAREGGIO DI ZAHAVI!!! L'ex Palermo calcia dal limite e trova la rete del pareggio grazie a una deviazione!!!

37' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! M'Vila calcia dalla distanza, in qualche modo riesce a sorprendere Mvogo!!!

40' - ZAHAVI PAREGGIA I CONTI!!! Sugli sviluppi di un corner battuto da Max arriva il colpo di testa vincente dell'ex Palermo!!!

47' - PADRONI DI CASA ANCORA AVANTI!!! Errore della difesa olandese, El Arabi da dentro l'area non sbaglia!!!

19.44 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

83' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa segnano la quarta rete, olandesi in confusione!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Successo per la compagine greca che ora ha due reti di vantaggio da sfruttare, non sarà semplice per gli orange rimontare i due gol.

REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED 0-4

18.55 - Si parte!

1' - JANUZAJ! Gran tiro a giro da parte dell'attaccante della Real Sociedad, palla che esce di pochissimo!

19' - RASHFORD! L'attaccante inglese, da due passi, si divora il gol del vantaggio! Partita divertentissima tra baschi e Red Devils!

27' - IL MANCHESTER PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore della difesa basca, il portoghese ne approfitta e a porta praticamente vuota trova la rete dell'1-0!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

57' - BRUNO FERNANDES!!! Il numero 18 sfrutta un buon pallone sul limite e non sbaglia!!! Dopo una revisione al VAR arriva la conferma del direttore di gara!!!

65' - RASHFORD CALA IL TRIS!!! Pallone in profondità di Fred, l'attaccante inglese controlla e dal limite supera per la terza volta Remiro!!!

80' - Il Manchester United continua a dominare in mezzo al campo, baschi completamente fuori dal match.

83' - Diallo entra in campo al posto di Greenwood, esordio in maglia United per l'ex Atalanta.

90' - JAMES CALA IL POKER!!! Lo United ipoteca la qualificazione, Red Devils padroni del campo!!!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Gara dominata da Bruno Fernandes e compagni, il ritorno della prossima settimana sarà praticamente una formalità.

SLAVIA PRAGA - LEICESTER 0-0

18.55 - Si parte!

30' - Le Foxes ci stanno provando in tutti i modi, ma al momento il punteggio rimane bloccato sullo 0-0.

19.43 - Finisce il primo tempo!

20.00 - Si riparte!

78' - Ancora nessun gol tra le due compagini, la sfida si deciderà al ritorno. Ritmi bassi, le Foxes gestiscono il risultato.

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Ora gli inglesi dovranno vincere per evitare i supplementari in caso di 0-0. Doppio risultato per lo Slavia Praga in vista della sfida di ritorno.

STELLA ROSSA - MILAN 2-2

WOLFSBERGER - TOTTENHAM 1-4

18.55 - Si parte!

13' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bale, da dentro l'area di rigore, mette in mezzo un pallone da spingere in rete: Son in tuffo di testa non sbaglia!!!

28' - GRAN GOL DI BALE!!! Il gallese sterza sulla destra e si aggiusta il pallone sul mancino, sulla conclusione Kofler non può farci nulla!!!

34' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Azione personale di Lucas Moura che arrivato in area non sbaglia: gli Spurs stanno facendo quello che vogliono!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

55' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Liendl dal dischetto non sbaglia, i padroni di casa rientrano in gara!!!

88' - VINICIUS CALA IL POKER!!! Lamela fa la sponda di testa, da due passi il brasiliano non sbaglia!!!

20.44 - FINISCE IL MATCH!!! Ben quattro reti per la squadra di Mourinho, nella sfida della prossima settimana gli Spurs possono perdere anche con due reti di scarto.

YOUNG BOYS - BAYER LEVERKUSEN 4-3

18.55 - Si parte!

3' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Fassnacht, sugli sviluppi di un corner, gira in rete nonostante la pressione della difesa ospite: Lomb non può farci nulla!!!

19' - SIEBATCHEU RADDOPPIA!!! Lo Young Boys sta dominando, arriva il gol del 2-0!!! Bayer in completa difficoltà!!!

44' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Meschack, dopo un errore della difesa tedesca, scappa in campo aperto: rasoterra vincente, Lomb non può farci nulla!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

49' - SCHICK ACCORCIA LE DISTANZE!!! L'ex Roma sfrutta un cross di Frimpong e di testa trova la prima rete della serata per i tedeschi!!!

52' - DOPPIETTA DI SCHICK!!! Sugli sviluppi di una punizione arriva una respinta corta del portiere di casa, l'ex Roma da due passi non sbaglia!!!

68' - DIABY TROVA IL GOL DEL PARI!!! Errore clamoroso dello Young Boys, Diaby appena entrato supera con un gran pallonetto il portiere di casa!!!

89' - SIEBATCHEU CALA IL POKER!!! Gol importante, ma i tre gol dei tedeschi in rimonta pesano parecchio!!!

20.42 - FINISCE IL MATCH!!! Nel prossimo turno i tedeschi dovranno vincere, ma le tre reti rimontate potrebbero essere decisive.