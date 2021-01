live Fiorentina, Prandelli: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi"

vedi letture

Al Maradona si impone il Napoli per 6-0.

Pesante sconfitta della Fiorentina, che al Maradona si arrende al Napoli. A breve il commento in conferenza stampa di Cesare Prandelli.



Cosa non ha funzionato?

"Dovevamo forse essere più aggressivi per evitare che loro ripartissero. Facciamo le scuse ai nostri tifosi, ora dobbiamo subito tornare a lavorare".

Siete troppo mordibi?

"Ed una squadra che cerca di uscire dalle zone basse. Le gare che abbiamo portato a casa le abbiamo vinte vincendo contrasti e mettendo aggressività. Forse abbiamo accusato un calo fisico, ma non può esserci un calo mentale. L'azione di Insigne sul 3-0 è la fotografia della gara, non puoi far uscire l'avversario che lotta da solo contro cinque dei nostri".



Sul cambio all'intervallo di Ribery

"È stata una scelta".



Sul secondo tempo

"Recuperare quattro gol era complicato. La squadra nella ripresa non ha accettato passivamente il risultato. Quello che dispiace è perdere 6 a 0 e non prendere nemmeno un'ammonizione, di questo vorrò parlare con la squadra".



15.20 Termina la conferenza stampa di Cesare Prandelli