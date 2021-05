live Hellas, Paro: "Decimo posto come uno Scudetto. Programmeremo con la società"

22.50 - Il Verona non va oltre il due a due in casa contro il Bologna, nell'ultima gara stagionale al Bentegodi. Il vice-allenatore degli scaligeri Matteo Paro, questa sera in panchina al posto dello squalificato Juric, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

23.04 - Inizia la conferenza stampa.

Avete provato a vincerla, e forse avreste anche meritato. Però c'è stata qualche disattenzione.

"Abbiamo preso gol su due episodi un po' sfortunati, su due deviazioni. La squadra ha messo sotto il Bologna, creando tante situazioni da gol. Poi il Bologna ha qualità importanti in attacco, ma la partita l'abbiamo fatta. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, non ci siamo riusciti, ma resta comunque un percorso di crescita importante, e i ragazzi devono esserne contenti. Siamo nella metà sinistra della classifica, essere decimi equivale quasi a uno Scudetto per noi".

Che Verona dobbiamo aspettarci a Napoli?

"Il Verona andrà a fare la sua partita. Cercheremo di mettere in difficoltà anche il Napoli, pur sapendo che sono una squadra forte, in questo momento ancora di più. Esprimono un grande calcio e hanno un obiettivo da raggiungere, ma anche noi abbiamo il nostro".

Il Verona può ambire a lottare per l'Europa?

"Si può sempre crescere. Vedremo, il mister si confronterà col presidente: siamo molto uniti, con tranquillità si vedrà di programmare la prossima stagione".

23.08 - Finisce la conferenza stampa.