live Ibanez: "Europa League non è la Champions, ma serve attenzione per arrivare in fondo"

19.20 - Insieme a Paulo Fonseca c'è Roger Ibanez in conferenza stampa alla vigilia del match con il Braga. Il brasiliano ha recuperato dal problema accusato nel secondo tempo con l'Udinese e domani sarà in campo. Di seguito le sue parole:

19.45 - Inizia la conferenza

Come sta la Roma?

"La Roma sta in un buon momento, abbiamo il giusto atteggiamento per competere in ogni competizione. Abbiamo un buon spirito di squadra e dobbiamo lavorare per migliorare".

Che motivazioni trovate in Europa League?

"L'Europa League non è la Champions ma è una competizione importante, ci sono ottime squadre e serve la maggiore attenzione possibile per arrivare in fondo".

19.54 - Termina la conferenza