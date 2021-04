live Inter, Conte: "Allungo? Per dare valore a questa vittoria vincere col Sassuolo"

A margine della vittoria del Dall'Ara contro il Bologna, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, racconterà la sfida ai microfoni della sala stampa.

Inizia la conferenza di Conte

Un Inter che sta dimostrando di essere la squadra più continua. Questo è un allungo decisivo?

"Sicuramente quella di oggi è una vittoria importante, ottenuta su un campo difficile contro un'ottima squadra. Non giocavamo da 20 giorni e siamo stati bravi a riprendere da dove avevamo finito. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno dimostrato grande spirito e di questo gli va dato merito. Per il discorso dell'allungo, sarà importante la partita di mercoledì, contro il Sassuolo. Per avvalorare questo successo dovremmo vincere anche con il Sassuolo".

Questa è una vittoria da grande squadra, è questo quello che serve per vincere un campionato?

"Per vincere bisogna avere stabilità e continuità dei risultati. Ci devono essere delle conoscenze che ti permettono di dimostrare sicurezza in tutte le situazioni. In questi due anni, la squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista e ora abbiamo trovato un equilibrio che ci ha permesso di fare grandi risultati in campionato. Di questo va dato merito ai ragazzi. La prestazione di Young e Ranocchia che non giocavano da diverso tempo, dimostra la professionalità e serietà dei ragazzi".

