live Inter, ecco Lukaku: "Sono troppo contento!". Visite e firma: rivivi la giornata del belga

vedi letture

20.29 - Termina qui il LIVE con il racconto della lunga giornata che ha portato all'ufficialità del ritorno di Lukaku all'Inter. Resta sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com per tutte le ultime di mercato e non solo!

20.28 - Adesso è ufficiale! - "Welcome back Rom". L'Inter, dopo averlo fatto con un video con Steven Zhang e lo stesso Romelu Lukaku, ha ufficializzato con l'annuncio e una foto tra 9 e Presidente, il ritorno del belga in nerazzurro. Lukaku era stato ceduto la scorsa stagione per 115 milioni di euro al Chelsea e torna dopo una stagione dai Blues in prestito.

19.39 - Lukaku lascia la sede dell'Inter dopo la firma - Da pochi minuti Romelu Lukaku ha lasciato al sede dell'Inter. Tutto fatto con il club nerazzurro, dopo le visite mediche svolte in giornata, con il giocatore che dopo aver firmato ha ricevuto l'ennesimo bagno di folla da parte dei tantissimi tifosi presenti. Adesso si attende soltanto l'annuncio ufficiale

19.24 - Lukaku all'Inter, parla l'avvocato Ledure - "Abbiamo chiuso tutto, i documenti sono ok. Siamo felici e anche stanchi, finalmente un bel finale per questa operazione". Parole di Sebastien Ledure, l'avvocato che cura gli interessi di Romelu Lukaku, che a Sky Sport commenta così la firma del belga con l'Inter: "Com'è stato possibile? All'inizio nessuno ci credeva, molti dicevano che sarebbe stato impossibile. Abbiamo lavorato con discrezione con il nuovo proprietario del Chelsea e l'Inter. Speriamo sia un'operazione di successo. Rischio che saltasse? La paura c'era in ogni momento, perché è stata una cosa mai vista. Ci abbiamo creduto dal primo momento, lavorando step by step. Quale sarà poi il futuro? Non si sa ancora, godiamoci questo ritorno e la stagione. Lui è felicissimo, basta solo questo".

18.52 - Asllani lascia la sede dopo la firma - Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell'Inter: manca soltanto l'ufficialità adesso. Il centrocampista classe 2002 ha appena lasciato la sede in Viale della Liberazione dopo aver firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri. L'albanese arriva dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto condizionato: 4 milioni per il prestito, 10 per il riscatto e 4 di bonus. In più ai toscani il prestito dell'attaccante Martin Satriano.

18.00 - Lukaku si fa vedere dagli uffici dell'Inter - Romelu Lukaku è all'interno della sede dell'Inter in Viale della Liberazione per la firma sul contratto che lo riporterà in nerazzurro. Per qualche secondo l'attaccante belga si è fatto vedere attraverso la vetrata degli uffici e dai tanti tifosi presenti all'esterno sono partiti messaggi d'amore nei suoi confronti.

16.23 - Asllani arrivato in sede per firmare - Kristjan Asllani stamattina ha svolto le visite mediche alla clinica Humanitas, poi si è recato al CONI per ottenere l'idoneità sportiva e adesso è arrivato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione per le firme sul contratto. Non solo Lukaku, anche Asllani è pronto a diventare ufficialmente un giocatore nerazzurro.

15.41 - Terminate le visite di Asllani - Dopo ROmelu Lukaku, anche Asllani ha terminato le proprie visite mediche al CONI e quindi è atteso nelle prossime ore in sede per la firma sul contratto.

15.35 - Lukaku in sede per la firma - Dopo le visite mediche e l’idoneità al CONI, Romelu Lukaku ha raggiunto in questi minuti la sede dell’Inter per firmare il nuovo contratto con i nerazzurri. Anche in Viale della Liberazione sono presenti tanti tifosi a caccia di foto ed autografi del centravanti belga.

15.13 - Anche Asllani alle visite al CONI - Subito dopo Romelu Lukaku, dal CONI è uscito anche Kristijan Asllani, presente per ottenere l'idoneità sportiva dopo le visite all'Humanitas. Il giocatore si è affacciato all'esterno della struttura per un primo saluto da parte dei tanti tifosi presenti. Anche per il centrocampista ex Empoli fra poco sarà il momento delle firme, attese nelle prossime ore all’interno della sede dell’Inter.

15.06 - Visite terminate in mezzo al calore dei tifosi - “Romelu Lukaku eheh ohoh…”, ma anche “Uno di noi, Romelu uno di noi…”. Sono questi i cori che si sono alzati dalle centinaia di tifosi presenti all’esterno del CONI per salutare il belga impegnato nelle visite per l’idoneità sportiva. Big Rom si è affacciato da una finestra frontale per rispondere al calore dei tifosi e per battere una mano sul cuore in segno di riconoscimento. Proprio in questi minuti il giocatore ha terminato l’idoneità sportiva, ora non resta che la formalità della firma all’interno della sede di Viale della Liberazione.

13.47 - Lukaku al CONI salutato da centinaia di tifosi - Romelu Lukaku sta svolgendo la seconda parte delle visite mediche al CONI, dove otterrà l'idoneità sportiva. Presenti all'esterno della struttura centinaia di tifosi accorsi per salutarlo. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS!

13.03 - Si aggregherà alla squadra di Inzaghi dal 13 luglio - Stamattina l’arrivo a Milano, oggi le visite mediche, l’idoneità sportiva e la firma sul nuovo contratto con l’Inter. Poi Romelu Lukaku ripartirà subito per la seconda parte di vacanze. Il ritiro nerazzurro prenderà il via il prossimo 6 luglio, ma Simone Inzaghi potrà riabbracciare il centravanti belga solo qualche giorno più tardi. Il suo arrivo alla Pinetina, scrive il Corriere della Sera, è infatti previsto per il 13 luglio insieme a tutti gli altri nazionali.

11.42 - Lukaku ha concluso le visite all'Humantias - Concluse le visite mediche di Romelu Lukaku, pronto a tornare all'Inter: il belga ha lasciato l'Humanitas e salutato i tanti tifosi che hanno seguito questo primo passaggio obbligatorio per il rientro in nerazzurro. Il belga ora è diretto verso il CONI, dove potrebbe anche incrociare il futuro compagno Asllani, anch'egli impegnato nei test fisici per diventare nerazzurro.

11.23 - Tanti tifosi in attesa al CONI - Mentre Romelu Lukaku è ancora impegnato all'Humanitas per le visite mediche, già diverse decine di tifosi dell'Inter si sono radunate davanti al CONI in attesa dell'arrivo del belga.

10.44 - Iniziate le visite mediche - Qualche ora dopo il suo sbarco a Milano, Romelu Lukaku è già arrivato all'Humanitas per le visite mediche di rito. Il programma della giornata proseguirà poi con l'idoneità sportiva al CONI.

10.28 - L'assist del Decreto Crescita - Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è stato possibile anche grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Un taglio delle tasse che ha aiutato l'Inter a far quadrare i conti per quel che riguarda l'ingaggio e che è stato possibile solo grazie al rientro in Italia entro il 30 giugno. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS!

10.18 - Visite finite per Asllani, a breve al CONI - Il nuovo centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani ha appena terminato le visite mediche all'Humanitas ed a breve è atteso al CONI per ottenere l'idoneità sportiva prima della firma sul contratto.

09.46 - Lukaku torna, Lautaro resta - L'agente di Lautaro Martinez, alla Gazzetta dello Sport, ha sgombrato ulteriormente i dubbi circa la permanenza del Toro e la ricostruzione della LuLa: "Lui e Lukaku sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da utti. È una cosa grande. Lautaro è felice a Milano, si sente protagonista, amato. E poi dovremmo andare via per cosa? Per dove? Siamo già al top...".

09.13 - Anche Asllani alle visite - Non soltanto Romelu Lukaku. Questa mattina si è presentato alla clinica Humanitas per sostenere le visite mediche con l'Inter anche Kristjan Asllani, centrocampista preso dall'Empoli. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS!

07.50 - Il programma di giornata - Sbarcato all'aeroporto di Linate prima delle 7.00 Romelu Lukaku, dopo un breve passaggio nella casa milanese che non ha mai davvero lasciato, inizierà il consueto iter di visite mediche: prima presso l’Humanitas e poi al CONI. Nel pomeriggio, infine, è atteso in sede per la firma del contratto che lo legherà, di nuovo, ai nerazzurri. Arriva dal Chelsea con la formula del prestito oneroso.

06.47 - Lukaku è sbarcato all'aeroporto di Linate - "Sono troppo contento!" Ha esordito così Romelu Lukaku appena uscito dall'aeroporto di Linate questa mattina, prima delle 7.00. E' iniziata ufficialmente la seconda avventura all'Inter del centravanti belga che dopo un anno al Chelsea torna in Italia. Ecco il video del suo arrivo.