live Juventus, Allegri: "Siamo partiti bene con il giusto approccio"

Massimiliano Allegri sarà a breve in conferenza stampa post-partita per rispondere alle domande dei giornalisti dopo la vittoria esterna contro il Bologna.

20.34 Inizio conferenza

Che differenza c'è rispetto a Venezia?

"Siamo partiti bene con il giusto approccio. Il Bologna è ben allenato e composto da giocatori tecnici con dei valori. Partita piena di difficoltà, non è mai facile vincere a Bologna. Grande attenzione in fase difensiva, quando c'è da attaccare si può migliorare, potevamo fare il tre a zero ma abbiamo interpretato bene la gara. Questa settimana abbiamo lavorato a pieno e ora abbiamo la partita prima di Natale e della sosta, con poi gare difficili nel prossimo anno solare. Chiudiamo bene ora".

Sulla fase difensiva degli attaccanti, si è visto qualcosa di meglio?

"Abbiamo giocato bene e con sacrificio, soprattutto sacrificio. Disponibilità e complimenti per tutti, anche per Kean e Bernardeschi che hanno fatto una grande prova. C'è però da migliorare e tutti possiamo farlo. Non possiamo difendere in 7, sennò poi non si vincono le partite".

Errori dovuti alle condizioni del campo o erano errori tecnici?

"Si scivolava molto ma alcuni erano anche errori tecnici. Bisogna migliorare molto e mettersi a disposizione di tutti, difensori e attaccanti, dobbiamo continuare a lavorarci".

Aveva chiesto a Cuadrado quel movimento sul gol? è questo il ruolo di Kean?

" Kean è una punta centrale ma oggi da esterno si è mosso bene, fa ancora degli errori ma sono contento della prestazione di oggi. Su Cuadrado.. ha fatto un gran gol è si è proposto sempre molto bene, sono contento".

20.41 Fine conferenza.