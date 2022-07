LIVE TMW - Juventus, Pogback: il Polpo ha firmato il suo nuovo contratto coi bianconeri

live Juventus, Pogback: il Polpo ha firmato il suo nuovo contratto coi bianconeri

vedi letture

Paul Pogba è pronto a tornare bianconero: il centrocampista francese è Torino per completare il suo ritorno alla Juventus dopo sei anni passati al Manchester United. Domani il campione del mondo si sottoporrà alle visite di rito, poi la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Seguiremo il percorso di Pogba tra visite, firme e non solo, nei giorni del suo ritorno alla Juve, dove è diventato grande, nella nostra diretta scritta, grazie al contribuito dei nostri inviati a Torino.

19.02 - Pogba rifiuta di autografare una maglia dello United - Curioso siparietto durante la festa dei tifosi bianconeri per il nuovo acquisto Paul Pogba. Mentre si concedeva al grande affetto dei suoi fan, il centrocampista francese ha rifiutato di autografare una maglia del Manchester United. Un dettaglio immortalato e condiviso su Twitter da un tifoso, che dimostra bene l'attaccamento del Polpo alla Vecchia Signora e la sua voglia di iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura.

17.45 - Paul Pogba ha firmato il suo nuovo contratto con la Juventus - Il centrocampista francese, dopo aver terminato le visite mediche, ha messo nero su bianco il suo nuovo accordo. L’ufficialità del suo ingaggio, secondo quanto raccolto da TMW, dovrebbe arrivare dopo il weekend.

15.35 - Terminate le visite, che entusiasmo - Paul Pogba ha appena concluso le visite mediche di rito, tuffandosi nell'affetto dei tifosi fuori dalla Continassa. Ora si trasferirà in sede, a pochi metri di distanza dal J|Medical, per firmare il nuovo contratto con la Juventus.

13.59 - Proseguono le visite di Pogba - Continuano i test medici a cui si sta sottoponendo il francese. A dare aggiornamenti è la stessa Juventus: la firma dell'ex United è prevista nel pomeriggio.

Visite mediche in corso 💪🏾 pic.twitter.com/emFIIIp4CN — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2022

13.17 - Rientrata Rafaela Pimenta - Dopo aver accompagnato questa mattina Pogba al J!Medical ed essersi allontanata per qualche ora, Rafaela Pimenta - avvocato brasiliano che gestisce con Enzo Raiola i gioielli della scuderia, tra cui anche De Ligt.

12.17 - Anche Chiesa al J|Medical - Nel giorno di Pogba, che sta completando il proprio iter di visite, si vede anche Federico Chiesa al centro medico bianconero: un controllo al ginocchio per l'attaccante ex Fiorentina.

11.10 - "Non poteva esserci un buongiorno migliore" - Mentre proseguono le visite mediche del centrocampista francese, la Juve carica i tifosi su Twitter.

Non poteva esserci un buongiorno migliore 🤍🖤 pic.twitter.com/FdbXYaXImM — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2022

10.01 - Pogba arrivato al J Medical: iniziano le visite mediche del centrocampista - Entusiasmo alle stelle per Paul Pogba. Il centrocampista francese ha appena raggiunto il J Medical per le visite di rito con la Juventus. Ad attendere il giocatore un migliaio di tifosi in festa. Di seguito le immagini dell'arrivo del calciatore raccolte dal nostro inviato.

8.36 - Pogback: un migliaio di tifosi attendono il francese al J Medical - E' il giorno delle visite mediche di Paul Pogba. Il centrocampista si appresta a tornare alla Juventus e l'entusiasmo è molto alto nell'ambiente bianconero. Sono infatti circa un migliaio i tifosi che stanno aspettando il francese al J Medical, alcuni arrivati addirittura dalle 6 del mattino. Queste le immagini realizzate del nostro inviato a Torino.

SABATO 9 LUGLIO

20.55 - Aspettando Pogback, ecco Di Maria - Nell'ambito del comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noti anche i dettagli relativi agli oneri legati agli agenti per l'arrivo di Angel Di Maria: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Ángel Di María; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 1,3 milioni, pagabili entro il 30 luglio 2023. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2023".

19.39 - Ecco il messaggio su Twitter del Polpo - Il centrocampista francese, con un video pubblicato su Instagram e Twitter, ha mandato un messaggio ai tifosi della Juventus che oggi l'hanno accolto in festa. "Che bello rivedervi ", ha scritto il Polpo nella sua nuova prima giornata bianconera.

Che bello rivedervi 🤍🖤 pic.twitter.com/rPTKLc1qa3 — Paul Pogba (@paulpogba) July 8, 2022

18.55 - Pogba: "Non vedo l'ora di cominciare" - Primissime parole da bianconero per Paul Pogba, tornato oggi a Torino dopo sei al Manchester United. Proprio l'account ufficiale della Vecchia Signora ha pubblicato il primo commento felice del centrocampista bianconero: "Sono tornato, sono felice di essere qui. Non vedo l'ora di cominciare e indossare ancora la maglia della Juventus".

18.25 - Pogba è arrivato alla Continassa - È iniziata la seconda avventura di Paul Pogba alla Juventus: dopo il saluto ai tifosi presenti all'aeroporto di Torino Caselle, il centrocampista si è concesso anche ai supporter che lo attendevano alla Continassa, firmando anche qualche autografo e posando per i selfie di rito. Di seguito le immagini del nostro inviato: