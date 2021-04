live Juventus, Pirlo: "In mattinata Agnelli ci ha parlato della Super League. CR7 recuperato"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14:45 - Andrea Pirlo presenta Juventus-Parma, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 15, in diretta.

15:04 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Come sta la squadra dopo la gara di Bergamo? Ci saranno molte rotazioni domani?

"La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica perché abbiamo speso tanto. Fortunatamente abbiamo ancora un po' di tempo per recuperare energie. Ho in testa rotazioni ma non ne cambierò molti"

Ci sono state tante situazioni dall'esterno: possono distrarvi?

"No noi siamo proiettati sulla partita con il Parma che è importantissima. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma che nonostante la classifica sta facendo bene e sta dimostrando di poter essere alla pari delle altre squadre in lotta per la salvezza. Dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi per vincere".

Siete distratti dalla Super League?

"Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Il progetto di cui si sta parlando è per il futuro, noi pensiamo al presente e lo stesso presidente questa mattina è venuto a parlarci di questo progetto futuro ma noi dobbiamo pensare al presente e siamo sereni su quello che è il nostro obiettivo ossia la qualificazione alla Champions League".

Cosa pensa della Super League?

"Per il mondo del calcio è uno sviluppo. Ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, dalla Champions stessa fino al modo di giocare e alle regole. Io però non sono la persona più adatta per dare spiegazioni. Il presidente sarà in prima linea anche nello spiegare come stanno le cose come stanno facendo gli altri presidenti mentre noi restiamo concentrati sulla qualificazione in Champions che è la cosa più importante".

Che squadra ha trovato dopo la sconfitta con l'Atalanta?

"La squadra era delusa ma fiduciosa. A Bergamo abbiamo fatto una buona gara, loro creano sempre tanto e schiacciano gli avversari mentre noi abbiamo giocato bene sotto l'aspetto fisico e tecnico. I miei giocatori erano arrabbiati per non aver portato a casa la vittoria, ma comunque fiduciosi per l'importantissima gara contro il Parma".

Domani giocherà Buffon? Come sta Dybala? Ronaldo?

"Sì ci saranno Ronaldo, Buffon e credo anche Dybala che ha bisogno di giocare per ritrovare condizione. Abbiamo fatto una partita difficile con l'Atalanta ma lui ha fatto una buona prestazione, non giocava da tanto tempo e abbiamo affrontata una gara dura dove lui si è dimostrato all'altezza. La partita di domani può dargli continuità".

Chiesa può recuperare per Firenze?

"Chiesa ha avuto un problema muscolare e valuteremo in questi giorni quanto dovrà stare fermo. Lui è importante ma sono mancati tanti giocatori nel corso della stagione, non ci sarà lui ma ci sarà un altro".

Ha sentito Agnelli lontano? Cosa vi ha detto sta mattina?

"Non l'ho sentito lontano perché lo vediamo quasi tutti i giorni e si è sempre dimostrato vicino alla squadra, è sempre stato presente. Sta mattina ci ha spiegato cos'è questo progetto, non nei particolari ma a grandi linee. ma ci ha detto anche che la cosa più importante è continuare il nostro lavoro".

I giocatori come hanno preso questo progetto?

"L'hanno recepita com'è giusta che venga recepita, è solo un progetto e devono stare tranquilli perché il calcio va avanti".

A che punto è il percorso di crescita dei giovani?

"Purtroppo Fagioli, Dragusin e Di Pardo sono dovuti rimanere con l'Under 23 a causa di una positività. Felix Correia è qualche settimana che è con noi, è bravo nell'uno contro uno e tecnicamente quindi potrà tornarci utile nelle prossime settimane".

La sua permanenza è legata ai risultati o pensa di aver accumulato crediti a sufficienza per restare anche il prossimo anno?

"Non penso a niente, penso solo a finire la stagione e portare la Juve nelle prime quattro vincere la Coppa Italia. Poi in base ai risultati c'è una società che decide".

Se la Juve non fosse tra le 12 squadra presenti in Super League, la sua idea sarebbe diversa?

"Sono state fatte delle valutazioni, è un progetto iniziale e non sono io a dover parlare di questa cosa. Siamo fiduciosi perché abbiamo un presidente molto all'avanguardia che può spiegare meglio in cosa consiste ed è giusto che sia lui a farlo".

15:18 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.