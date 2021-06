live Locatelli: "Le sirene di mercato? Quando giochi all'Europeo, il focus è tutto qui"

Manuel Locatelli è la Star of the Match della gara contro la Svizzera. Due gol nel 3-0 finale, una serata da sogno per il centrocampista del Sassuolo che parla in conferenza stampa. "Questi gol vanno alla mia famiglia, è fondamentale. Serve equilibrio quando arrivano certe giornate però".

Sulle sirene di mercato che non distraggono Locatelli "Penso che quando ti giochi una gara così importante, il focus è questo. Lo vediamo in strada quando ci vengono a vedere, è facile stare concentrati su questo".

Sul primo gol "Il cambio gioco mi ha galvanizzato, Domenico mi ha messo una gran palla, ringrazio il gruppo perché siamo fantastici".

Su Turchia e Svizzera "Siamo riusciti a vincere, non era facile, abbiamo fatto due grandi partite. Sarà una gara tesa, sono due belle squadre".

FINISCE LA CONFERENZA STAMPA DI MANUEL LOCATELLI