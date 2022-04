live Milan, Pioli: “Da qui alla fine sempre con questa ferocia. Ho una squadra di leoni”

All’ultimo respiro il Milan ribalta la Lazio e vince 2-1 all’Olimpico, mantenendo la vetta della classifica. Tra poco il tecnico Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa: segui la conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com!

Inizia la conferenza:

Ha un peso diverso questa vittoria?

“Sono orgoglioso dei miei giocatori. La partita era difficile e l’abbiamo approcciata male, contro una squadra di qualità. C’era il rischio che poteva finire diversamente e male, invece siamo stati lucidi e vogliosi. Il risultato è pesante, ma da qui alla fine sarà sempre così. E dovremmo vivere le partite sempre con questa ferocia e con questo agonismo. L’esultanza? La soddisfazione più grande è quando dai tutto e ricevi tutto indietro. Stiamo vivendo emozioni forti, con i nostri tifosi che sono sempre fantastici”.

Cosa ha detto ai giocatori?

“Che sono dei leoni. Non è l’animale più intelligente, né il più veloce e neanche il più grande. Ma sa che deve mangiare e tutte le mattine si sveglia con la fame di mangiare. Noi ogni partita dobbiamo giocare con la fame di vincere”.

Avrebbe firmato per un testa a testa con l’Inter?

“Il nostro obiettivo era migliorare il campionato scorso. Siamo già con cinque punti in più, ma ora vogliamo provare a stare davanti fino all’ultima giornata. Ma serviranno ancora prestazioni di alto livello. In questo momento del campionato sono importanti tutti gli aspetti, ma la mentalità sarà determinante. Non credo che ci sia una squadra meno motivata dell’altra, oltre lo scudetto c’è in ballo una rivalità storica”.

Ibrahimovic può essere un fattore per lo scudetto?

“Mi auguro che lo sia. Credo che abbia una volontà e una fame indomita, non può altro che aiutarci”.

Ore 23.24 - Finisce la conferenza.