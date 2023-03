live Milan, Pioli: "Domani giocherà il miglior Milan. Ibra non da titolare"

Reduce dalla qualificazione ai quarti di Champions League, il Milan ospiterà a San Siro la Salernitana per la sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45. Stefano Pioli presenta il match in conferenza stampa a partire dalle 14:30: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

14:30 | Comincia ora la conferenza stampa di Pioli.

C'è nella squadra la consapevolezza che il Milan viene da Firenze e non da Londra?

"C'è la consapevolezza che ci dobbiamo buttare sul campionato. Se vogliamo rivivere le stesse emozioni della Champions dobbiamo entrare nei primi quattro posti. Domani c'è un'occasione. Ho visto quello che voglio vedere in questi giorni".

È il vecchio Milan?

"Stiamo bene mentalmente, fisicamente e tatticamente. Ci sono cose che possiamo fare meglio, anche mercoledì. Abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Fuori di qua c'erano tanti processi, ma noi abbiamo lavorato tanto e adesso stiamo portando a casa i risultati. Da domani in avanti sarà decisiva per la stagione".

Come sta la squadra?

"Giocherà il miglior Milan nel modo più assoluto. Nello sport quello che si è fatto fino a ieri non conta più niente, quindi giocherà la squadra migliore possibile per quel che si è visto in questi giorni".

Ibra titolare?

"Domani no, però presto sì. La sua condizione sta migliorando, ma domani non partirà dall'inizio".

Leao un po' pelo nell'uovo...

"Non sono d'accordo. Anzi: dobbiamo servirlo meglio".

Dove deve migliorare il Milan?

"Nelle scelte di gioco, contro il Tottenham potevamo fare scelte diverse nel momento in cui dovevamo farlo".

Altra occasione per De Ketelaere?

"De Ketelaere sta bene, come tanti giocatori in quel ruolo lì. Domani vedremo".

Ha visto il gol di Maldini all'Inter?

"Non ho visto Spezia-Inter, ma ho visto il gol di Maldini. Non devo fare alcun commento. Noi pensiamo a fare più punti possibili per tornare a vincere in campionato".

Quale futuro per Vranckx?

"È un po' presto...".

I quarti occasione per alzare il livello?

"Stiamo facendo meglio in Europa rispetto all'anno scorso, peggio in campionato. Ma andare per tre anni di fila in Champions è importante. Ogni singola partita sarà molto importante, non è che mancano 30 giornate... Dobbiamo spingere".

Leao si è un po' nascosto ultimamente?

"Rafa si è mosso molto bene, nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi perché non lo abbiamo servito coi tempi giusti. Continuo a ripetere che Rafa è il più libero nei movimenti: deve cercare gli spazi. Conosciamo la Salernitana, difendono compatti, o saranno stretti, larghi o aggressivi... Noi dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni".

Domani mancherà Messias...

"Saelemaekers è adattissimo per quel ruolo. Calabria può giocare da braccetto o da quinto, mentre Florenzi con questo sistema di gioco è un quinto".

Energia più per l'Europa?

"Prima dei quarti manca un mese, quindi non ci possiamo pensare e non ci stiamo pensando affatto, soprattutto per quello che visto nei miei giocatori in questi giorni. La Serie A è tatticamente difficile, con allenatori che preparano come contrapporsi all'avversario in modo più attento. Siamo concentrato su queste partite. L'obiettivo di arrivare tra le prime quattro è la priorità, poi ai quarti ci penseremo al momento giusto".

Sta facendo bene Brahim Diaz...

"È un giocatore completo, ha grande qualità, di spunto, di uno contro uno, di sacrificio e generosità. Per me è completo. Riscatto? Siamo solo a marzo, con lui lavoro molto bene e lui sta bene".

De Ketelaere com'è in allenamento?

"Ha avuto un momento prima della sosta in cui non era brillante, ora sta bene fisicamente e mentalmente. Le sue prestazioni sono in crescendo ed è pronto per dare il suo contributo".

Come affrontare la Salernitana?

"Posizioni simili a quella del Tottenham. Dovremo stare molto attenti a controllare bene la partita e a trovare gli spazi contro una squadra che sta difendendo molto bene".

Milan pericoloso per le grandi d'Europa?

"Questo non lo so, bisognerà chiederlo agli altri. Ma noi siamo squadra di alto livello. Il sorteggio? Non credo che qualcuno sarà contento di affrontarci...".

14:44 | Termina qui la conferenza stampa di Pioli.