live Napoli, Mazzarri: "Se andava tutto bene non mi chiamavano. Bisogna risolvere in fretta"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:00 - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, commenta la sconfitta per 1–0 degli azzurri contro la Juventus all’Allianz Stadium nella quindicesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del tecnico in diretta.

23:39 - Mazzarri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Avete dominato ma resta la sconfitta su gol preso a difesa schierata: come si risolve?

“Ha visto bene la partita, bisogna allenare certe situazioni. La Juventus sta nel bunker 80 minuti e non concede una palla di testa. Bisogna allenarla questa cosa ma non ho avuto tanto tempo. Purtroppo appena facciamo un errore paghiamo, è un momento in cui ci gira tutto male. Abbiamo fatto 7 tiri in porta, per sbloccare con la Juve bisogna anche tirare da fuori area ma non ne abbiamo fatto uno buono. Martedì dobbiamo fare una grande gara poi ci concentreremo per migliorare questi aspetti se avremo tempo”.

Siete spariti nel secondo tempo.

“Ho visto la mia squadra che ha schiacciato la Juve, loro in contropiede sono pericolosissimi e noi ne abbiamo presi. Ho tentato il tutto per tutto con 4 attaccanti e non si è presa una ripartenza. Loro sono chiusi, bisogna tirare da fuori e si son prese le stelle. Calhanoglu settimana scorsa ha fatto gol. Non ho visto grandi occasioni della Juventus, anche nel secondo tempo ho poco da dire alla mia squadra”.

Manca serenità mentale?

“Sono arrivato da poco però è chiaro che qualche momento così può arrivare, qualche volta è successo anche l’anno scorso ma avevano un vantaggio incredibile e quindi è andato tutto in discesa. Una piazza come Napoli si aspetta una partenza uguale all’anno scorso, chiaro che se andava tutto bene non mi chiamavano. Bisogna trovare il modo di risolvere il prima possibile”.

23:44 - Termina ora la conferenza stampa di Mazzarri.