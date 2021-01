live Roma, Fonseca: "Persi tre punti, ma gli obiettivi di stagione non cambiano"

22.50 - All'Olimpico finisce 3-0 per la Lazio e la Roma incassa l'ennesimo risultato negativo contro le big di questo campionato. Una sconfitta che potrebbe far perdere terreno in classifica ai giallorossi visto anche come Juventus, Atalanta e Napoli hanno due partite in meno. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa :

23.13 - Inizia la conferenza

Pensa di aver sbagliato in occasione del duello Lazzari-Ibanez?

"Penso che i primi due gol sono due situazioni dove non si può sbagliare. Soprattutto sul primo la situazione è sotto controllo. Sappiamo che se sbagliamo così con la Lazio poi loro si chiudono bene. Penso che non è stato un problema tattico. Non possiamo sbagliare queste situazioni. Gli obiettivi della Roma restano gli stessi, abbiamo perso tre punti, ma non cambiano".

23.15 - Termina la conferenza