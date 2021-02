live Roma, Fonseca: "Senza vincere con le grandi diventa difficile andare in Champions"

22.55 - All'Olimpico vince il Milan che torna a -4 dall'Inter capolista, mentre la Roma conferma il trend negativo contro le big della Serie A: solo tre successi da quando è arrivato Paulo Fonseca, nessuno in questa stagione. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza stampa

23.28 - Inizia la conferenza

Sull'ingresso in campo della Roma

"Quello che decide la partita sono i primi minuti, non siamo entrati bene. Ci siamo creati i problemi da soli. I nostri errori in fase di costruzione hanno fatto uscire il Milan veloce. Penso che sinceramente entriamo molto male nei primi venti minuti. Non abbiamo avuto linee di passaggio, dopo invece abbiamo fatto un buon secondo tempo e abbiamo creato molte situazioni per fare gol".

E' un problema di mentalità negli scontri diretti?

"La verità è questa, non abbiamo vinto contro le grandi squadre. Non credo ci sia un blocco mentale perché reagisce la squadra, ma qualcosa ci manca sempre. Quando si sbaglia contro queste squadre è difficile".

Cosa ha detto a Guida per essere ammonito?

"Io ho solo detto che non vede le situazioni dubbie al vara".

Cosa è mancato oggi?

"Non abbiamo creato situazioni per uscire. La squadra deve farlo. Quando siamo senza pressioni dobbiamo essere più verticali, dobbiamo giocare più profondi arrivare prima sulle seconde palle".

La Roma senza vincere con le big merita di andare in Champions?

"L'importante è fare punti per arrivare. Se non vinciamo contro queste squadre sarà difficile arrivare in Champions. La squadra deve reagire"

23.34. -Termina la conferenza