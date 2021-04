live Roma, Fonseca: "Strategia diversa con l'Ajax, ma non cambiamo nostra identità"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

15.15 - Neanche il tempo di smaltire l'euforia da qualificazione in Europa League e la Roma deve tornare in campo. Domani alle 18 la sfida con il Torino, mentre Fonseca è atteso alle 15.30 in conferenza per presentare la gara. Di seguito le sue parole:

15.40 - Inizia la conferenza

Contro l'Ajax una grande prova difensiva, cosa manca per avere una sintesi tra l'attenzione di giovedì e il calcio spettacolo?

"In ogni partita abbiamo una strategia. Nella prima parte della stagione tutti dicevano che la Roma era tra le squadre che giocava meglio, contro l'Ajax abbiamo preparato una strategia diversa. La verità sta nel risultato, noi abbiamo la nostra identità. Quando abbiamo bisogno di fare una gara diversa lo abbiamo sempre fatto".

Lei ha spaccato a metà la critica, si è mai chiesto se poteva fare di più?

"Non lavoro per convincere le persone, lavoro per la Roma e per farla vincere. Ora è normale: quando si vince si hanno più persone dal nostro lato e viceversa. Succede a me come a tutti gli allenatori".

Come sta Smalling?

"Penso che sta molto meglio, quando avrà fiducia ritornerà".

Dopo l'Europa League. la Roma ha faticato, cosa manca a questa squadra per essere competitiva su tutti e due i fronti?

"Questa è una stagione particolare. Posso fare molti esempi di squadre che hanno fatto le competizioni europee e faticato in campionato. Il Villarreal ha perso in casa con l'Osasuna. L'Arsenal è al decimo posto. Succede questo quando le squadre vanno avanti in Europa. Poi succede che queste squadre che giocano ogni tre giorni hanno meno giocatori disponibili. Questo influenza i risultati".

La ritrovata solidità può cambiare l'identità?

"No, come ho detto è stata una strategia studiata per l'Ajax, noi non cambiamo la nostra identità. Vogliamo tornare già da domani ad essere offensivi e con iniziativa, magari con più concentrazione possiamo fare meglio in campionato. Contro l'Ajax siamo stati molto concentrati".

Quanto è importante arrivare nelle prime sette?

"Io penso alla prossima partita, è importante pensare che la gara con l'Ajax è finita e ora abbiamo l'ambizione di vincere contro il Torino. Se vogliamo i tre punti dovremo fare una grande partita".

Pastore potrebbe partire titolare?

"Dovete aspettare domani".

Sulle partite degli avversari.

"Noi dobbiamo pensare alle nostre partite e a vincerle".

Quanto è importante avere una rosa compatta?

"È importante avere una rosa compatta, alla Roma quasi tutti hanno giocato, è importante avere una rosa unita".

Il campionato è un obiettivo molto importante ma queste partite possono essere utili per recuperare la forma di quei calciatori che possono risultare decisivi in Europa?

"Sono due competizioni diverse, penso solo al campionato ora. Farò le scelte migliori per domani, pensando alle questioni fisiche e tattiche. La partita con l’Ajax è finita, dobbiamo tornare sul campionato, dove abbiamo ancora un obiettivo. Voglio che la squadra sia concentrata su questo".

Cosa vorrebbe vedere in campionato delle partite europee?

"Magari la stessa concentrazione, determinazione e aggressività difensiva. E’ importante che la squadra faccia sempre una partita sicura difensivamente. Come abbiamo fatto bene con l’Ajax, penso che possiamo migliorare in campionato".

15.48 - Termina la conferenza