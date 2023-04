live Roma, Mourinho: "Champions? Ci sono squadre che possono fare pronostici, noi no..."

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.20 - La Roma vince 3-0 contro l'Udinese e consolida il piazzamento Champions. Di seguito le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa:

Si aspettava questa reazione dalla Roma?

"Mi aspettavo questa reazione. Bove era fresco, Pellegrini aveva giocato 45 minuti, Wijnaldum anche. I due quinti anche erano freschi. Era una squadra con tanta gente che non aveva i novanta minuti di Rotterdam. Mi aspettavo energie e intensità, ma anche organizzazione. Ho visto tutto questo. Dopo il 3-0 non riflette le difficoltà della partita perché se prendiamo gol su rigore diventa un'altra partita. Sono comunque molto contento dei ragazzi"

Come sta Paulo Dybala?

"Oggi la sua situazione è un dubbio. Anche Tammy lo è, ma Paulo è un dubbio più grande. Penso che la squadra arriverà a giovedì in un'ottima condizione"

Si aspettava di avere cinque punti di vantaggio sulla quinta?

"Io gioco partita dopo partita. Ci sono squadre che possono fare pronostici, che possono guardare al futuro con più sicurezza e con rose e opzioni. Per noi invece è sempre un punto interrogativo. Io non guardo tanto la classifica, non sono capace di pensare oltre che alla Roma. Giovedì è la prossima, vediamo".

Qual è il segreto di una Roma che cambia spesso ma fa giocare male gli avversari?

"Abbiamo fatto anche risultati brutti, abbiamo perso male a Cremona o con il Sassuolo. Non siamo perfetti. Non riusciamo a fare tre vittoria di fila. Non abbiamo uniformità nei risultati. Ma lavoriamo tanto e quando non possiamo farlo in campo, lo facciamo in riunione cercando di analizzare risultati e giocatori, per capire l'avversario".

E' solo un caso che la Roma sia stata l'unica a vincere dopo l'Europa?

"Penso che non sia un caso. Altre volte siamo stati noi a non vincere. E' difficile, non è solo stanchezza fisica, ma anche mentale. Posso guardare a squadre con più soluzioni di noi come Inter, Milan, Juve e Napoli, ma la tensione arriva. Dico che per esperienza che quando giochi le competizioni europee contro una squadra del proprio campionato è più difficile. E' diverso perdere contro una squadra del proprio paese, è più duro. Tutti noi siam ai quarti di finali e tutti abbiamo il sogno di arrivare in finale. Dopo sono tante energie da spendere e la gente non riesce a concentrarsi per due-tre partite di fila. Io preferisco comunque giocare in Europa e faticare. Ormai quando sei ai quarti capisci che qualcosa può succedere".

23.33 - Termina la conferenza