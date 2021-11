live Roma, Veretout: "Con lo Zorya una finale. Rinnovo? Voglio rimanere"

13.55 - Insieme a José Mourinho c'è anche Jordan Veretout in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro lo Zorya. Di seguito le parole del francese:

14.30 - Inizia la conferenza di Veretout

Domani è una partita chiave, quasi una finale. Come la state vivendo? Ti aspettavi di arrivare a questo punto in queste condizioni?

"Sappiamo che è una partita molto importante. Facciamo la Conference per vincere, perdere domani vuol dire che siamo fuori. La giochiamo come una finale, con entusiasmo".

Hai riconquistato la nazionale. Ora quali sono i tuoi piani?

"Il primo obiettivo era fare grandi cose con la Roma e andare con la Nazionale. Sono molto contento di andare, adesso vorrei vincere con la Roma e arrivare il più in alto possibile. Il mio procuratore parla con la società e il direttore, la società sa cosa devo fare. Io sono romanista e voglio rimanere".

A Genova hai giocato da regista. Come ti trovi in questo ruolo? Stai lavorando per continuare lì?

"MI trovo bene, l'ho fatto anche un anno a Firenze. Posso giocare anche mezz'ala, mi piace giocare mezz'ala perché posso fare la differenza avanti e prendere la profondità. Mediano è un ruolo che conosco e mi piace, tocca il pallone sempre, faccio il ruolo che il mister mi chiede".

Domenica sarai out per squalifica in campionato. Hai avuto un buon inizio e poi una piccola flessione. Il fatto di giocare tutte le partite può essere un handicap per te e Cristante?

"Ho iniziato bene il campionato, è difficile giocare tutte le partite, ora ho recuperato molto bene, sto fisicamente molto meglio di un mese fa, mi dispiace di non giocare la partita di domenica ma pensiamo a quella di domani che è molto importante. Dopo faccio un piccolo riposo ma poi c'è subito Bologna, non è un problema. Mi dispiace non aiutare la squadra domenica, sono concentrato sulla partita di domani che è una finale per noi".

14.36 - Termina la conferenza stampa