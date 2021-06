live Tielemans: "Con o senza De Bruyne e Hazard sappiamo già cosa fare con l'Italia"

vedi letture

Youri Tielemans, cervello e regia del centrocampo del Belgio, parla da Tubize a -2 dalla gara contro l'Italia di Monaco di Baviera, quarti di finale di Euro 2020. "Sono pronto. Ho provato a fare del meglio per essere pronto fisicamente in questa partita. La gara col Portogallo è stata positiva, difensiva,ente, offensivamente, anche se non abbiamo avuto grande possesso palla e lì avremmo potuto fare meglio".

Su De Bruyne e Hazard "Con loro o senza loro non cambia il mio compito, il mio ruolo, quello che devo fare. E' molto chiaro per il gruppo cosa dobbiamo fare, so cosa il manager mi chiede. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra ma non fa differenza per il modo in cui giochiamo".

Sulle condizioni "Mi prendo cura del mio corpo, cerco di mantenere la condizione".

Sulla partita "Sarà un test dove conteranno i dettagli. Sarà fisico, non sarà fisico. Ovviamente speriamo di passare. Un solo tiro contro il Portogallo? Abbiamo provato a fare la nostra gara, se poi con un tiro in porta vinciamo ok. Però abbiamo creato opportunità da gol in ogni caso, è stata comunque positiva".

Sul suo percorso "Sono qui da quando ho 19 anni, è andato tutto molto veloce e sono orgoglioso della mia evoluzione come giocatore".

Sul 2018 "Abbiamo imparato la lezione. Abbiamo imparato che ci sono momenti, nei tornei, dove devi soffrire come squadra, dove hai poche occasioni e devi sfruttarle".

Sul centrocampo dell'Italia "Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente".

Sul centrocampo dell'Italia "Conosco la loro qualità, so che sono complementari, so che sarà una bella partita, hanno qualità in mezzo al campo ma spero che alla fine la migliore riuscirà a vincere".

Sul gioco dell'Italia "Potrebbe essere diverso, forse anche perché è anche un quartp do finale. Potrebbero giocare in modo leggermente diverso ma non me li aspetto troppo diversi: hanno tanta fiducia e non credo che vedremo un'Italia differente".

Su De Bruyne E' un giocatore speciale, fa sempre qualcosa con un'idea. Prende sempre la decisione giusta, è efficiente, fa assist, gol".

FINISCE QUI LA CONFERENZA STAMPA DI YOURI TIELEMANS