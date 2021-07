live Venezia, Zanetti: "Ci saranno ancora molti innesti di mercato per essere competitivi"

14.10 - Amiche ed amici di TUTTOmercatoWEB, tra pochi minuti in conferenza stampa interverrà il tecnico del Venezia Fc Paolo Zanetti, che ci presenterà la prossima stagione di Serie A. Mister Zanetti è stato l'artefice della promozione dei lagunari conducendo i suoi giocatori alla vittoria dei playoff di serie B.

14.33 - Inizio della conferenza

Mister, come sono state queste vacanze?

"E' stata una della vacanze più lunghe della mia carriera. Ho già sentito i ragazzi e si stanno già allenando individualmente per ottenere l'obiettivo della salvezza che abbiamo prefissato".

Schnegg, e gli altri innesti ci può dire qualcosa di più?

"David é un ottimo giocatore, da noi potrebbe fare molto bene. Dovrà lavorare per migliorare tecnicamente. Ebuehi ha caratteristiche diverse da Mazzocchi e sulla destra siamo apposto. Peretz è un giocatore che mi piace molto perché ha ottime caratteristiche e gli piace giocare box to box come piace a noi. Poi come abbiamo deciso con la società porteremo in squadra 5 giocatori della primavera che sono molto interessanti come prospetti per il futuro. Heymans non lo considero uno dei nuovi perché già nei playoff è stato con noi, anche se non ha giocato, ed è un ragazzo molto convincente. Gli altri aspetto di vederli sul campo e poi vi darò la mia personale opinione".

Mister, per aumentare la competitività della rosa pensa che le potrebbe servire un difensore centrale per la categoria?

"Sicuramente ci serviranno due centrali, una mezz'ala, un centrocampista di spinta, una punta e un esterno di sinistra. Attualmente la rosa è profonda, per questo cercheremo di accontentare tutti i nostri ragazzi".



Nella prossima stagione dovrà sfidare molti allenatori di prestigio, è una sfida che la stimola?

"Si. nella prossima stagione sarò l'allenatore più giovane del campionato, sicuramente sfidare i grandi allenatori mi stimola molto e insieme ai miei ragazzi daremo il massimo per fare una nuova impresa".

Quali sono gli intoccabili di questa rosa?

"Tutti i giocatori che verranno in ritiro saranno parte del progetto, poi chiaro che se arriveranno offerte importanti sarà difficile trattenere i ragazzi. I protagonisti dell'impresa dello scorso anno possono ritenersi quasi intoccabili e sicuramente saranno alcuni dei punti fermi di questa squadra".

Come cecherà di impostare il suo gioco, ci saranno dei cambiamenti?

"Ci concentreremo su noi stessi e adatteremo il gioco in base all'avversario, in alcune sfide cercheremo di avere un possesso palla più elevato come lo scorso anno, in altre ci sarà da difendere molto, ma sarà fondamentale prendere meno gol possibili".

Quanto sarà importante giocare più partite possibili allo stadio Penzo di Venezia?

"Sarà fondamentale poter giocare il più partite possibili al Penzo, nel nostro stadio. Se per problemi ai lavori di ammodernamento dovremmo giocare a Ferrara sono sicuro che il nostro pubblico verrà comunque a sostenerci per darci una mano per ottenere la salvezza".

Come ha passato le vacanze, ha già avuto modo di guardare molte partite per organizzare la prossima stagione?

"Fondamentale sarà la nostra mentalità che dovrà essere la stessa della scorsa stagione. Soprattutto non vorrò mai sentire un mio giocatore dire che non andremo da nessuna parte, se dovremmo morire moriremo, ma fino a quando ci sarà speranza dovremmo lottare per il nostro obiettivo".

Cosa pensi del torneo precampionato che disputerete in Olanda?

"Sarà una sfida molto importante perché giocheremo contro squadre di Serie A, seppur olandese, quindi il livello sarà alto e mi servirà per testare la squadra e capire se la rosa sarà competitiva per la salvezza".

15.00 - Si chiude la conferenza stampa.