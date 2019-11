LIVE TMW - Wyscout: Ghezzal cerca riscatto. Ag. Lazaro: "Inter scelta giusta"

Le interviste, le indiscrezioni e i rumors dalla due giorni del Wyscout Forum di Amsterdam con gli inviati di Tuttomercatoweb.com

Fonte: dagli inviati ad Amsterdam, Marco Conterio, Raimondo De Magistris e Simone Bernabei

Via alla diciottesima edizione da Amsterdam: voci, indiscrezioni, nomi nuovi, rumors. La due giorni su Tuttomercatoweb.com

14.46 - A TMW l'agente di Lazaro e Muldur su campo e futuro - Max Hagmayr ha parlato di Valentino Lazaro e Mert Muldur durante il WyScout Forum: "Lazaro all'Inter è la scelta giusta, così come il ruolo di esterno nel 3-5-2. Muldur? Ha un grande futuro davanti". Clicca qui per l'intervista.

13.10 - A TMW l'agente di Strinic: "In Serie A può far comodo - Tonci Martic ha parlato dei suoi assistiti durante il Wyscout Forum. Da Vlasic, stella del CSKA Mosca, a Bradaric passando per lo svincolato Ivan Strinic: "In Serie A può fare comodo", ha detto. Clicca qui per l'intervista.

12.55 - A TMW l'agente di Lykogiannis e Ghezzal. Che consiglia Morelos... - Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Theofilos Karasavvidis, procuratore della World in Motion. Con lui abbiamo parlato del futuro di Charalampos Lykogiannis, di Rachid Ghezzal e di Alfredo Morelos, attaccante dei Glasgow Rangers che ha fin qui realizzato già 22 gol. Clicca qui per l'intervista.

12.12 - "Roma, che impatto" L'agente di Pau Lopez parla del suo assistito e del suo impatto con la Roma. E svela un retroscena su Deulofeu-Milan. Clicca qui per scoprire

12.00 - Inter e Milan su Matic: scoglio ingaggio - 6.5 milioni di euro: è l'ingaggio che attualmente percepisce Nemanja Matic al Manchester United, il principale scoglio relativo a un suo trasferimento in Serie A: lo vogliono Inter e Milan. Clicca qui per l'intervista integrale.

11.45 - "Lirola con la Fiorentina per andare in Europa" - Al Wyscout Forum di Amsterdam è presente anche Bruno Zandonadi, procuratore di Pol Lirola: "A Firenze si trova davvero bene. Pulgar il giocatore con cui ha legato di più". Clicca qui per l'intervista integrale.

10.58 - "Milan su Dani Olmo" La Dinamo Zagabria, presente ad Amsterdam per il Wyscout Forum, conferma l'interesse del Milan per il talento spagnolo. Clicca qui per saperne di più

10.31 - David Silva: c'è la MLS Per David Silva, che ha già annunciato 'addio al Manchester City, ci sarà la MLS nel futuro: l'agente incontra le società statunitensi ad Amsterdam Clicca qui per l'indiscrezione

10.18 - Grillo sul mercato panamense Massimo Grillo, agente italiano, racconta un nuovo orizzonte di calciomercato. Quello dei talenti della nazionale di Panama. Clicca qui per leggere

10.00 - Il ds del Leeds racconta tutto L'uomo mercato della formazione inglese, Victor Orta, ha concesso una lunga intervista dove ha parlato di scouting, di calciomercato, di Marcelo Bielsa. Clicca qui per leggere

09.50 - La Juventus su Yan Couto Nuove dal Wyscout di Amsterdan. Per il futuro della Juventus c'è il brasiliano Yan Couto. Clicca qui per la notizia

09.00 - Il Kansas City conferma: Inter su Busio La dirigenza del Kansas City, presente al Wyscout di Amsterdam, conferma: l'Inter è sul giovane Gianluca Busio. Clicca qui per l'intervista

SECONDO GIORNO DI LAVORI

16.55 - Napoli, niente Grimaldo: rinnoverà col Benfica - Alejandro Grimaldo a un passo dal rinnovo del contratto col Benfica fino al 2025. Per lui, quindi, niente trasferimento al Napoli a gennaio.

16.50 - DS Saragozza: "Così abbiamo convinto Kagawa" - Intervista al direttore sportivo del Saragozza Lalo Arantegui, che ha parlato di come il club spagnolo ha convinto la stella giapponese Kagawa ad accettare l'offerta di un club di Segunda Divisione. Clicca qui per l'intervista.

16.30 - Parla Anton Evmenov, caposcout dello Zenit San Pietroburgo - Ai microfoni di TMW, Evmenov ha parlato della realtà Zenit e della Juventus vista nel doppio confronto con la Lokomotiv: "Sono davvero molto forti", ha detto. Clicca qui per l'intervista.

15.50 - Robalinho parla di Brasile e di Gabigol L'agente brasiliano, Marcelo Robalinho, a Tuttomercatoweb.com parla del futuro dei suoi assistiti, da Patrick in poi, passando anche dai giocatori più rilevanti come Gabigol e Paquetà. Clicca qui per l'intervista

15.18 - Il vice presidente del Los Angeles Fc a TMW Queste le parole di Will Kuntz sull'apporto di Ibrahimovic in MLS: "Ovviamente ha portato grande seguito mediatico e tantissimi nuovi tifosi. Ibrahimovic in fondo è uno dei migliori calciatori della sua generazione ed è normale che abbia portato tutta questa attenzione e questo seguito. E' un avversario difficilissimo da affrontare, ma mi piace che sia a Los Angeles con i Galaxy". Clicca qui per leggere l'intervista.

15.15 - Okereke può tornare in Liguria: ci pensa la Sampdoria - L'attaccante ex Spezia oggi al Club Brugge David Okereke potrebbe tornare in Italia a gennaio, soprattutto se il club belga non dovesse qualificarsi agli ottavi di Champions. E la Samp ci pensa. Clicca qui per la notizia.

14.21 - Al Wyscout Forum c'è anche il Monza, unica società di Serie C. - Il Monza è l'unica società di Serie C presente al Wyscoyt Forum di Amsterdam. "Siamo qui anche perché in futuro ci concentreremo molto sui giovani, sia italiani che stranieri", ha detto ai nostri microfoni Filippo Antonelli. Clicca qui per leggere l'intervista.

13.40 - Miranchuk è da Juve: dirigenti della Lokomotiv a TMW - "Miranchuk è da Juventus". Così i dirigenti della Lokomotiv Mosca che quest'oggi hanno rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni. Clicca qui per leggere l'intervista.

13.09 - Napoli, per Sander Berge serviranno più di 20 milioni di euro - Il Napoli è sulle tracce di Sander Berge, centrocampista norvegese classe '98 di proprietà del Genk. Clicca qui per la notizia.

12.42 - Parla il capo scout del Wolverhampton - Intervista al capo scout del Wolverhampton. Da Cutrone a Kessiè, passando per Kulsevski: tanti i temi affrontati con John Mashall. Clicca qui per l'intervista.

11.54 - Idea albanese per Bologna e Atalanta - Nuovo nome per i due club italiani che lo vedranno in Nazionale: è Ismajli dell'Hajduk Spalato. Clicca qui per la notizia

11.26 - Ben Arfa idea per la Fiorentina - Attualmente svincolato, Hatem Ben Arfa è un'idea per la Fiorentina. Clicca qui per la notizia

10.56 - Ginella per la Serie A Primi rumors di mercato da Amsterdam. Spunta il nome di Francisco Ginella del Montevideo Wanderers per la Serie A. Clicca qui per la notizia

10.00 - Via alla diciottesima edizione del Wyscout Forum Si parte: nella splendida cornice della Johan Cruyff Arena di Amsterdam, prende il via la diciottesima edizione del Wyscout Forum. Club da tutto il mondo, agenzie da ogni parte del globo: dalla Georgia al Messico, dall'Italia agli Stati Uniti, dal Giappone alla Cina. C'è il mondo, c'è il calciomercato, nelle stanze dello splendido impianto della capitale olandese. Tuttomercatoweb.com, media partner dell'evento, racconterà indiscrezioni, voci, curiosità, nomi nuovi e tutto quel che arriva dal Wyscout Forum di Amsterdam.