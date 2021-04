Liverpool, Klopp: "Dobbiamo farci trovare pronti alla gara di stasera, Real glaciale"

Prima del match contro il Real Madrid, il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di BT Sport: "E' una partita molto importate in circostanze piuttosto strane perchè questo è il capo di allenamento ma il Real ci gioca il campionato e la Champions qua, loro sono abituati. Dobbiamo creare l'atmosfera, lo abbiamo fatto negli spogliatoi e dobbiamo portalo in campo. Dobbiamo farci trovare pronti alla gara di questa sera e portare quello che dobbiamo sul campo. Diogo penso passare fare molto bene, non è stato facile nemmeno lasciare fuori Thiago ma non è importante chi lasciamo fuori piuttosto chi possiamo portare in campo. La squadra che mettiamo in campo oggi mi piace, dobbiamo avere le idee chiare su quello che dobbiamo fare perchè il Real Madrid è freddo come il ghiaccio. E' difficile infastidirli ma dobbiamo cercare di tenerli impegnati magari in zone che non amano molto ed è questo quello che dobbiamo fare stasera".