Lo Spezia tiene in scacco il Milan: rossoneri ingabbiati, è 0-0 al "Picco" all'intervallo

vedi letture

Soffre il Milan in questo primo tempo al "Picco". Lo Spezia è avversario tosto, pressa altissimo e tiene schiacciati i rossoneri nella propria metà campo. Finisce 0-0 il primo tempo ma ciò che sorprende è come la squadra di Stefano Pioli sia costantemente in difficoltà. Anche se le statistiche parlano di un possesso palla maggiore per il Milan raramente la squadra si è affacciata dalle parti di Provedel, anzi. Nessuna conclusione nello specchio della porta, due colpi di testa dalla mira sbagliata di Théo Hernandez e Romagnoli da fermo, per il resto è lo Spezia ad avere avuto le occasioni più grosse: dopo pochi minuti Agudelo semina il panico nell'area avversaria e approfittando di un Romagnoli che scivola ha la porta spalancata: il colombiano temporeggia troppo e Kjaer ci mette una pezza. Sale in cattedra anche Donnarumma, straordinario su una conclusione di Saponara, oggi alla prima da titolare in campionato con gli aquilotti. Ibrahimovic perfettamente controllato dai difensori spezzini, al punto che lo svedese è costretto ad arretrare per avere palloni giocabili. Nemmeno Calhanoglu, tornato tra gli undici iniziali dopo oltre un mese, riesce a illuminare la scena mentre Bennacer, finalmente dal 1' dopo due mesi, offre la solita garanzia in mediana lavorando molti palloni ma sempre costretto a ricevere molto basso.