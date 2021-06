Lo storico agente di Burdisso: "Alla Fiorentina aiuterà tutti, non solo Pezzella"

Lo storico agente di Nicolas Burdisso, Martin Guastadisegno, ai microfoni di 'Firenzeviola.it', ha così commentato la decisione del club viola di puntare sull'argentino per il ruolo di direttore sportivo da affiancare a Daniele Pradè: "È già pronto per un ruolo così, è pronto per Firenze. È la persona adatta per l'incarico che andrà a ricoprire: ha lavorato nel Boca Juniors e con Pradè c'è un rapporto eccellente, storico, maturato dopo tutti gli anni che hanno passato insieme a Roma. Ancora non è tutto definito, devono chiudere, ma quando succederà sarà una cosa bellissima. Sono sicuro che saprà essere d'aiuto a tutti nella squadra, non solo a German (Pezzella, ndr) o ai sudamericani".

Guastadisegno è anche l'agente di German Pezzella, capitano della Fiorentina legato a un contratto in scadenza tra un anno: "Quale sarà il suo futuro? Ancora è troppo presto, per tutto..."