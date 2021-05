Lo strano caso di De Sciglio e Rugani. Non tornano alla Juventus, in attesa di proposte

vedi letture

Tra le situazioni che la Juventus dovrà risolvere nella prossima sessione di mercato ci sono anche i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e andranno nuovamente girati in prestito o ceduti a titolo definitivo. Qualcuno ha già depennato ogni possibilità di tornare alla base, come ad esempio De Siglio, che si è espresso ultimamente chiudendo il suo capitolo alla Juve, e che potrebbe anche diventare una pedina di scambio per un’operazione in entrata.

Rugani come De Sciglio? - Sulla stessa linea di pensiero - sottolinea gazzetta.it - c'è Rugani, reduce da una stagione complicata causa un infortunio ma che ha chiuso con la salvezza a Cagliari: anche in questo caso il difensore resta in attesa di proposte, dal club sardo stesso o comunque dalla Serie A.