De Sciglio a Tuttosport dimentica la Juventus: "Il mio futuro tra Lione e Premier"

"Il mio futuro tra Lione e Premier". Queste le parole con cui Mattia De Sciglio ha espresso a Tuttosport la sua voglia di non tornare in Italia. L'ex Juventus prosegue: "Mi piacerebbe restare in Francia, dove mi trovo benissimo dentro e fuori dal campo, oppure provare una nuova esperienza all'estero. Magari in Premier League che mi ha sempre affascinato e dove ho un debole per il Chelsea. Ora però ho in testa solo il Lione e il finale di campionato". Un pensiero lo dedica anche ai bianconeri: "Vedere la Juventus quinta è una sensazione strana. Soprattutto mi dispiace per i miei ex compagni".