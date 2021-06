Locatelli è la priorità della Juve: adesso però Madama deve affondare il colpo

Si è preso Roma e si è preso tutta l’Italia. Manuel Locatelli ha incantato lo stadio Olimpico con la prestazione da sogno nella netta vittoria dell’Italia contro la Svizzera che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020 con un turno d’anticipo agli azzurri di Roberto Mancini. Per il centrocampista classe 1998 due gol, giocate spaziali e campo tenuto in maniera deliziosa. Non una novità per chi segue da vicino la crescita dell’ex centrocampista del Milan: tra questi c’è sicuramente la Juventus che da anni ha messo gli occhi sul nativo di Lecco per incrementare il livello del proprio reparto di centrocampo.

NEL MIRINO - Madama insegue da tempo Manuel Locatelli. Sin dagli anni al Milan la dirigenza bianconera ha tentato più volte di imbastire una trattativa per portare a Torino il centrocampista. Grandissima la stima di Fabio Paratici, così come quella di Cherubini ora e degli allenatori che negli ultimi anni si sono avvicendati sulla panchina bianconera. Piaceva tanto a Pirlo, piace parecchio anche Max Allegri che infatti l’ha inserito nella lista dei giocatori da acquistare sul mercato. E un anno dopo, la scorsa estate infatti la Juventus ha deciso di virare su McKennie dopo una richiesta da 40 milioni del Sassuolo ritenuta troppo elevata, l'obiettivo è più caldo che mai.

PRIORITÀ, MA ORA SERVE AFFONDARE IL COLPO - Priorità assoluta dunque: per la Juve, in tutte le sue componenti, e anche per Locatelli che come prima opzione per il proprio futuro ha in mente la Torino bianconera. Un corteggiamento datato come detto che ora però necessita dell’affondo decisivo: quell’accelerata, rappresentata da incontri col club neroverde per imbastire nei dettagli la trattativa, che toglie ogni possibile brutta sorpresa dietro l’angolo. Locatelli alla Juventus, qualche giovane bianconero al Sassuolo con i ragionamenti del club emiliano che, nelle ultime ore, si sono concentrati su Radu Dragusin (fresco di rinnovo di contratto con Madama fino al 2025) e Gianluca Frabotta. Trattative separate ma che seguirebbero lo stesso filone con il Sassuolo interessato sì a monetizzare il più possibile ma anche ad andare incontro alla volontà di Locatelli. Che ha messo in cima alla lista la Juve così come ha fatto la società bianconera che ora, però, deve mettere in atto la zampata decisiva.