Locatelli: "Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male"

Brutte notizie per Luciano Spalletti: Manuel Locatelli non sarà a disposizione per le prossime sfide dell’Italia contro Norvegia e Moldavia. Il centrocampista della Juventus ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento di ieri e sarà costretto a lasciare il ritiro azzurro.

Come comunicato dalla FIGC, il giocatore rientrerà a Torino già in serata per iniziare le cure del caso con lo staff medico bianconero. In attesa di capire se verrà chiamato un sostituto per Locatelli, l’Italia si prepara all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma venerdì 6 giugno a Oslo contro la Norvegia. Una sfida già cruciale per gli Azzurri, in un girone che non concede margini d’errore.

Il messaggio social di Locatelli

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Locatelli esprime tutta la sua frustrazione per il forfait che lo costringerà a saltare i prossimi impegni con gli azzurri: "Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande un bocca al lupo ai miei compagni, Forza Azzurri!"