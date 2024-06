Lotito punge Tudor: "Si dice che ha fatto benissimo per una cosa che con me è capitata 15 volte"

Igor Tudor ha lasciato ufficialmente la Lazio dopo un'esperienza durata pochi mesi. Un addio che di certo non ha fatto piacere a Claudio Lotito, che gli rifila un'altra frecciatina ai microfoni di Dotsport: "Si dice che Tudor abbia fatto benissimo, portando la Lazio in Europa League. In realtà da quando ci sono io la squadra è andata 15-16 volte in Europa. Allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida".

Queste le ultime dichiarazioni di Lotito sul tema, due giorni fa: "Tudor? Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il nuovo allenatore? Lo saprete presto, abbiamo le idee chiare ma non ho ancora firmato nessun contratto"