TMW Ludi: "Nico Paz? Stesso tormentone dell'anno scorso, contiamo possa ancora far parte del Como"

"La stagione del Como? Le emozioni sono le stesse che ci hanno contraddistinto in questi anni, grande ambizione ed energia positiva. E quindi cerchiamo di goderci queste ultime partite con il sogno Champions e l'ambizione Europa che penso sia già qualcosa di molto rilevante e di grande successo". Parla così Carlo Alberto Ludi, ds del Como, premiato a Roma in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP.

Dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci sul ritorno di Nico Paz al Real Madrid. Lei sta lavorando per un mercato che prevede Nico Paz al centro del progetto o che possa farne a meno? "Noi stiamo lavorando nel quotidiano per vincere le ultime partite e per fare meglio possibile, è normale che nelle valutazioni di mercato la Champions, l'Europa League o la Conference possa cambiare gli scenari. Quindi non ha senso anticipare eventi che non possiamo controllare, ma è bene mettere tutte le energie sul campo. Allo stesso tempo, come è accaduto a marzo e aprile della passata stagione in cui veniva detto che Nico Paz doveva andare al Real Madrid, è lo stesso tormentone adesso. Non possiamo controllare la volontà degli altri e prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato qualora lui non ci fosse, ma contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto".

Tra le tante voci di mercato, c'è anche quella sul futuro di Fabregas. "Per noi non c'è alcun dubbio nel ripartire con lui, così come per lo stesso Cesc. C'è totale allineamento e ambizione condivisa, è il nostro perno dello sviluppo tecnico. Siamo in luna di miele con lui, come ci piace dire, è un predestinato e un fuoriclasse della panchina e contiamo che ancora ci faccia sviluppare questo progetto nella direzione in cui stiamo andando".