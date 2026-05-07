Como, occhio: Napoli e Inter su Perrone. Il ds Ludi: "Non sorprende, ma nessuna richiesta"

"Il futuro passa anche da Cesc Fabregas? Sì, è centrale nel nostro progetto". Non trema di fronte la domanda Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, circa la guida tecnica della prossima stagione sulle rive del Lago e lo spagnolo fulcro vincente della società lariana. "C’è totale allineamento tra la sua ambizione e la nostra", ha proseguito nell'intervista al Corriere dello Sport. "Nonostante abbia vinto tutto, ha una grande voglia di imparare e confrontarsi. Como è diventato un ambiente ideale anche grazie a lui, è la nostra guida".

Di recente Antonio Conte ha celebrato il tecnico spagnolo, che ha allenato da giocatore nei due anni al Chelsea, definendolo predestinato: "Lo dice Conte e io mi fido. Io posso dire che è completo sotto ogni aspetto, un fuoriclasse", gli elogi di Ludi. Non ruba l'occhio solamente Fabregas, ma anche la crescita lampante di alcuni suoi giocatori imprescindibili, come Maximo Perrone finito nei radar di Napoli ed Inter: "Non sorprende se ne parli, ma al momento non abbiamo ricevuto richieste", ha risposto in merito il ds del Como.

Mentre come noto il mercato non si ferma mai, per questo la dirigenza biancoblù sta velocizzando le pratiche per rinforzare la rosa della prossima stagione. Magari sfruttando l'asse fruttuoso con il Real Madrid per portare in Italia nuovi talenti: "Abbiamo un buon rapporto, ma non cerchiamo 'nomi'. Cerchiamo giocatori funzionali al nostro progetto".