Luis Alberto lancia la Lazio: lo spagnolo sblocca la gara con la Samp, 1-0 all'Olimpico

Ci pensa Luis Alberto: è lo spagnolo a sbloccare Lazio-Sampdoria, portando in vantaggio i biancocelesti. Settimo gol in Serie A per il numero 10 di Inzaghi, che affonda su un filtrante di Milinkovic-Savic: apre il tiro e una leggera deviazione di Yoshida mette fuori gioco Audero. Vantaggio giusto, per quanto visto finora, Luis Alberto torna a segnare un mese dopo il derby.