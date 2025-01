Ufficiale Luka Romero saluta definitivamente il Milan: l'argentino si trasferisce al Cruz Azul

"Il Milan ha comunicato di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Luka Romero Bezzana al Deportivo Alavés. Il calciatore argentino, contestualmente, si trasferisce a titolo definitivo al Cruz Azul FC".

Con questo breve comunicato, il club rossonero ha annunciato l'addio definitivo dell'esterno offensivo argentino, che giocherà per la prima volta nel Paese in cui è nato nel 2004. Romero è cresciuto nel settore giovanile del Maiorca e sembrava potesse essere un potenziale fuoriclasse ma non ha ancora mostrato tutte le sue qualità. Per lui anche un'esperienza alla Lazio e 18 presenze totali in Serie A, con una rete.