Lukaku dal Chelsea all'Inter: il ritorno non può essere ancora valutato causa infortunio

vedi letture

Tre partite e 227 minuti sono un po' pochini per giudicare il ritorno di Romelu Lukaku, MVP di due stagioni fa nello Scudetto dell'Inter. In Italia è una garanzia, ma per ora ha siglato un gol e un assist, salvo poi infortunarsi e dovere perdere le sfide di Champions League, ma non solo. Senza di lui i nerazzurri hanno fatto decisamente più fatica, anche perché le aspettative sul suo conto rimangono abbastanza alte. Tornato dopo la cessione al Chelsea, ma in prestito secco per 8 milioni di euro, non è detto che poi non diventi una soluzione permanente.

Formula e cifre del trasferimento:

Prestito secco, 8 milioni di euro.

Recap presenze e minuti giocati:

Tre partite, 227 minuti

Media voto TMW (in campionato)

6,33