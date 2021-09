Lukaku: "Dopo il terzo no dell'Inter ho parlato con Inzaghi. Avevo la testa già al Chelsea"

vedi letture

In un'intervista rilasciata a Hln.be, Romelu Lukaku ha parlato di come ha vissuto la trattativa tra l'Inter e il Chelsea prima del suo passaggio al club inglese: "Quando è arrivata la terza proposta dei Blues ho capito che era una cosa seria e la mia testa era già a Londra. Il Chelsea ha offerto 110 milioni di euro più Zappacosta, l'Inter ha detto no: a quel punto mi sono recato nello studio di Inzaghi alla Pinetina per cercare di trovare un accordo".