Lukaku e la frecciatina a CR7: "Lui capocannoniere di Serie A? Io ho vinto lo Scudetto..."

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Euro 2020 col Portogallo di Cristiano Ronaldo in programma domenica, il bomber belga Romelu Lukaku ha lanciato una frecciatina in chiave Serie A al suo prossimo avversario: "CR7 ha vinto il titolo di capocannoniere di Serie A, ma noi abbiamo vinto il campionato. Era particolarmente importante vincere quel titolo e quello era il mio obiettivo", le dichiarazioni del centravanti dell'Inter.