Lukaku: "Felice per l'Everton. Amo il Chelsea e stimo Solskjaer: auguro loro il meglio"

vedi letture

"Per il Chelsea non ho nient'altro che amore, mi hanno dato l'opportunità di arrivare in Premier League quando ero ragazzo". Così Romelu Lukaku risponde su Twitter ai tanti appassionati di Premier League che gli hanno posto domande quest'oggi: "Non puoi avere tutto nella vita, sono d'accordo. Sono contento che questa esperienza mi abbia portato dove sono oggi. Il derby del Merseyside? L'ho visto, sono contento per l'Everton".".

Cosa ne pensi di Solskjaer? Avevi un buon rapporto con lui prima di lasciare lo United?

"Sta andando alla grande. Dovete sapere che mi piace come manager e come persona, non gli auguro altro che il meglio. Rashford? Sta migliorando continuamente! Mi piace vederlo giocare, è sicuramente uno dei più talentuosi con cui ho giocato".