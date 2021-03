Lukaku in Nazionale? Il ct del Belgio: "Speriamo possa raggiungerci lunedì. Dipende dai tamponi"

vedi letture

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, in vista delle tre gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia, ha convocato Romelu Lukaku, nonostante l'Ats di Milano abbia vietato viaggi per raggiungere i vari ritiri delle Nazionali ai giocatori dell'Inter. In conferenza stampa il ct ha commentato: "Adesso dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana. Speriamo che Lukaku possa ancora raggiungerci. Dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell'Inter risulteranno negativi, c'è la possibilità che Lukaku possa giocare con il Belgio. Resta da vedere se il Governo e le autorità locali daranno il via libera".