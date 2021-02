Lukaku-Lautaro coppia d'oro: nessuno come loro in Italia, quasi al top in Europa

Lukaku e Lautaro, coppia d'oro. Nessuno come loro in Italia e quasi al top anche in Europa: 27 reti in due, 16 peri l belga e 11 per l'argentino. Neanche Juventus e Milan che possono contare su CR7 e Ibra. Ai bianconeri e rossoneri manca evidentemente un altro bomber che segni con continuità come il Toro. Si tratta di numeri eloquenti per comprendere come Conte possa contare su un vero e proprio tesoro. Riuscire a sfruttare tutto questo potenziale, però, è anche merito suo. L’Inter, infatti, è costruita per mettere i suoi attaccanti nelle migliori condizioni per fare male all’avversario. Si parte da Lukaku che è una sorta di centro di gravità, a cui appoggiarsi, e si arriva a Lautaro, che si muove in funzione del compagno di reparto, adattandosi alle varie situazioni". Un'intesa sbocciata fin da subito e che aiuta entrambi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.