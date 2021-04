Lukaku mister muscolo: "A 15 anni sollevavo 100 kg. In Italia non mi fanno fare panca piana"

vedi letture

Niente palestra per Romelu Lukaku. È questo un curioso siparietto che ha regalato il centravanti dell’Inter nella lunga intervista rilasciata a 433: “Quando avevo 15 anni sollevavo 100 kg. Da quando sono arrivato in Italia non posso andarci. Il primo giorno che sono arrivato e ho provato ad andarci i nostri preparatori atletici mi hanno guardato male. Praticamente l’unica cosa che posso fare in palestra sono esercizi di coordinazione, con delle bande elastiche attorno al bacino per trovare stabilità”.