Milan, Leao mercoledì sarà regolarmente a Milanello per la ripresa degli allenamenti

In questi giorni Rafa Leao, escluso dalle convocazioni della Nazionale, ha comunque deciso di rientrare in Portogallo per proseguire il lavoro di recupero sull’adduttore destro, problema che nelle ultime settimane ha inevitabilmente inciso sul suo rendimento. Una scelta condivisa con il Milan, che ha dato il via libera al giocatore per gestire al meglio la fase di recupero lontano da Milanello.

Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, il rientro dell’esterno portoghese è già programmato: Leao sarà regolarmente presente mercoledì pomeriggio al centro sportivo rossonero per la ripresa degli allenamenti. L’obiettivo è farsi trovare pronto per la sfida contro il Napoli, in calendario lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, appuntamento chiave per il finale di stagione del Diavolo.

La squadra, nel frattempo, sta osservando qualche giorno di pausa. Massimiliano Allegri ha infatti concesso tre giorni di riposo - domenica, lunedì e martedì - approfittando della sosta per le nazionali e delle numerose assenze. Da mercoledì il gruppo tornerà al completo per preparare la prossima gara, con Leao atteso tra i protagonisti del lavoro settimanale.