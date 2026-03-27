Ordine sul Milan: "Leao, il tempo sta per scadere. Il portoghese ha un animo fragile"

Il giornalista Franco Ordine, all'interno del suo editoriale per MilanNews, si è espresso così su Rafa Leao e sulle tante critiche nei suoi confronti da parte di tifosi e addetti ai lavori: "Riflettori puntati sul caso Leao. Il portoghese che ha un animo fragile, preso di mira a destra come a sinistra, può solo trovare rifugio in questi giorni di pausa per nazionali e ricaricare le batterie di un motore che da troppo tempo è spento. Al solito Cassano si è aggiunto adesso Di Canio ma è nella storia dei calciatori di un certo livello incontrare feroci critici.

Il precedente Gianni Brera contro Gianni Rivera è lì a fare scuola. Il punto vero però resta un altro e ha a che fare con la salute di Rafa. Si è già fermato a febbraio quando ci fu il salto del calendario per l’inaugurazione di Milano-Cortina ma non mi pare sia risultato efficace. Adesso lo hanno lasciato a riposo ancora una volta, con la cortese collaborazione del Portogallo. Per Napoli deve presentarsi al meglio se vuole recuperare quel credito cui ha diritto per sé e per il suo futuro. Ha scritto di recente in un post: 'Il tempo è la risposta'. Il tempo sta per scadere però".