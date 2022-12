Lukaku pronto a riprendersi l'Inter: contatto con il Chelsea per il prolungamento del prestito

Con l’eliminazione dal Mondiale del suo Belgio, Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l’Inter. La dirigenza nerazzurra vuole puntare fortemente sull’attaccante e sarebbe pronta a confermarlo anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un contatto con il Chelsea per un nuovo prestito anche per il prossimo campionato.