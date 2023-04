Lukaku rompe il silenzio: "La storia si ripete. Stavolta spero vengano presi provvedimenti seri"

"La storia si ripete. L'ho superato nel 2019... e ancora nel 2023... Spero che la Lega prenda dei provvedimenti concreti questa volta perché tutti dovrebbero gioire per questo bellissimo sport. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. F*ck racism". Con questo post su Instagram, Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo la gara Juventus-Inter di Coppa Italia. Il risultato finale (1-1), infatti, è passato in secondo piano dopo l'espulsione dello stesso attaccante nerazzurro, arrivata in seguito all'esultanza polemica dopo il gol nei confronti dei cori razzisti arrivati dagli spalti dello Stadium nei suoi confronti. Un tema, quello del razzismo e delle discriminazioni, che stamani ha tenuto banco nel mondo del calcio con l'ennesima presa di posizione della Lega Serie A (oltre ai comunicati delle squadre interessate, in questo caso Juventus e Inter).