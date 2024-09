Lukaku si è già preso il Napoli. E si allenerà a Castel Volturno anche nei tre giorni di riposo

Romelu Lukaku si è già preso il centro del palcoscenico a Napoli, avendo segnato subito nella partita d'esordio di sabato sera contro il Parma, vinta grazie ad un'emozionante e fibrillante rimonta nei minuti conclusivi. Al possente numero nove della nazionale belga sono bastati trenta minuti per conquistare Napoli, lo ricorda anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che sottolinea come peraltro lo stesso Lukaku abbia deciso di rinunciare al giro di convocazioni con la selezione del suo paese, per poter crescere più rapidamente di condizione e mettersi così a piena disposizione di Conte già per la ripresa.

Già oggi e domani sarà possibile vederlo in azione a Castel Volturno, nonostante Conte abbia concesso tre giorni di sosta ai suoi ragazzi. Big Rom non vuole perdere tempo e sarà seguito personalmente dallo stesso Conte e da membri del suo staff in questi giorni che per gli altri sono di riposo, ma per lui saranno da vivere a piena intensità.

A proposito di Lukaku, e in generale sul mercato del Napoli, si è così espresso nelle scorse ore l'opinionista Marco Bucciantini: "Il campo ha raccontato che se il Napoli non avesse fatto qualcosa sul mercato avremmo rivisto molto del Napoli dell'anno scorso. La società ha preso in mano la situazione rischiando di restare col cerino in mano”.