Lukaku vuole solo il Napoli: il belga rifiuta l'Aston Villa e va allo scontro con il Chelsea

vedi letture

Prosegue il muro contro muro fra il Chelsea e Romelu Lukaku. L’attaccante belga, rientrato in Inghilterra dopo l’esperienza in prestito alla Roma, è sempre un obiettivo del Napoli che è alla ricerca di un innesto nel momento in cui Osimhen dovesse partire. L’attaccante nigeriano, protagonista due anni fa della conquista dello scudetto dei ragazzi allenati da Luciano Spalletti, infatti non scenderà in campo nemmeno oggi nell’ultimo test prima dell’inizio della stagione della squadra di Antonio Conte contro il Girona.

Il Chelsea chiede sempre 35 milioni

Al momento però Victor Osimhen non ha ancora trovato una sistemazione per cui la società del presidente De Laurentiis dovrà trattare con i Blues. La formazione londinese, si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, resta fredda sulla possibilità di ingaggiare Osimhen e continua a chiedere agli azzurri sempre la stessa cifra di 35 milioni di euro.

Si va allo scontro con i Blues?

Nel frattempo il belga, si legge sempre sul quotidiano campano, avrebbe rifiutato anche l’interessamento da parte dell’Aston Villa e starebbe andando sempre più verso lo scontro con il Chelsea. Il centravanti infatti potrebbe anche andare allo scontro in quanto vorrebbe solo approdare al Napoli alla corte di mister Antonio Conte, avuto come allenatore ai tempo dell'Inter.