M. Lippi: "Mi rivedo in Gattuso. Juventus? Nessuno mi ha chiamato per ora"

Così ha parlato l'allenatore Marcello Lippi ai microfoni di Rai Sport: "Ho sempre detto che l'allenatore non voglio più farlo, se invece ci fosse, come ci può essere, la possibilità di fare il direttore tecnico, o supervisore tecnico allora potrei. Io alla Juventus? Bisogna che qualcuno chiami ma nessuno mi ha chiamato per ora. Dei tanti ragazzi della Nazionale che sono diventati allenatori mi rivedo in Gattuso per il carattere".