"Ma che fa Gatti? Perché non guarda l'uomo?". Vlahovic perplesso, il labiale a Perin

vedi letture

L’atteggiamento difensivo di Federico Gatti non convince del tutto la panchina della Juventus. In particolare, Dusan Vlahovic, rimasto fuori per tutti i 90 minuti più recupero del 2-1 bianconero in quel di Como, arrivato con la doppietta di Randal Kolo Muani, ingaggiato dal PSG in prestito e capace di segnare cinque gol nelle sue prime tre apparizioni in bianconero.

Il labiale di Dusan. A fare notizia, anche sui social, è un discorso fra Vlahovic e Mattia Perin, pizzicato dalle telecamere di Dazn: “Io non capisco Gatti, non guarda l'uomo. Abbiamo preso quell'azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla. Cosa fa? Guarda la palla! Metti il corpo, non possono spostarti altrimenti diventa giallo". Il riferimento è a un’azione precedente al 2-1 dell’attaccante francese, avvenuta in situazione di parità. Fra Vlahovic e Gatti, peraltro, i rapporti sono più che buoni: entrambi hanno raccontato in più occasioni una relazione quasi fraterna. Forse anche per questo l’attaccante serbo si aspetta di più dal compagno e amico.

La polemica di Fabregas. L’azione a cui fa riferimento Vlahovic non è quella che, sempre Gatti protagonista, ha fatto arrabbiare l’allenatore del Como per un tocco di mani - giudicato involontario sia dalla squadra arbitrale in campo che dal VAR - in area di rigore: "Douvikas si porta il pallone davanti e quel tocco di Gatti fa perdere vantaggio alla dinamica - ha detto l’allenatore dei lariani nel post partita - è un rigore chiarissimo. Posso capire l'arbitro perché era difficile da vedere, ma il VAR no. È la prima volta che protesto, vogliamo uguaglianza”.